Das waren Prinz Harrys Gedanken, als Meghan zum Altar lief!

Prinz Harry (38) war so angetan von seiner Meghan (41)! Am 8. Dezember brachte der Streamingdienst Netflix die langersehnte Dokumentation der britischen Royal-Aussteiger heraus. In der geben sie ganz private Einblicke in ihr Leben, das sie gemeinsam in der britischen Monarchie führten. Heute wurde der zweite Teil veröffentlicht. In diesem verriet Prinz Harry nun, was er gedacht hat, als seine Meghan zum Altar geführt wurde!

In der Doku "Harry & Meghan" wurde der Rotschopf nach den Gedanken gefragt, die ihm in den Sinn gekommen seien, als seine Partnerin zum Altar geführt wurde. Der 38-Jährige erinnerte sich noch ganz genau. Er dachte: "Ich bin ein Glückspilz, dass ich sie gefunden habe" und fügt ergänzend hinzu: "Die Welt sah zu, aber vor dem Altar gab es für mich nur uns beide."

Seine Gattin offenbarte, dass die Zeremonie etwas ganz Besonderes für sie gewesen sei. Sie habe die Musik des Gospelchors als wunderschön empfunden. "Dafür gab es nicht so viel Gegenwind", machte sich Harry über seine Familie lustig. Meghan konnte dem nur zustimmen. König Charles III. (74) habe dem Paar sogar persönlich geholfen, die passenden Sänger und Sängerinnen für ihre Hochzeit zu finden.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit im Mai 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harrys Hochzeit 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit

