Gerichtsbeschluss: Kelly Clarksons Stalkerin hört nicht auf!

Die US-amerikanische Sängerin Kelly Clarkson (40) wurde in der Vergangenheit immer wieder von einem besonders aufdringlichen Fan belästigt: Eine Frau namens Huguette Nicole Young tauchte immer wieder auf dem Grundstück der Musikerin auf. Aus diesem Grund erwirkte die "Because Of You"-Interpretin sogar schon eine einstweilige Verfügung gegen die Einbrecherin. Doch selbst das hindert die Frau nicht: Trotz des Gerichtsbeschlusses lässt die Stalkerin Kelly nicht in Ruhe!

Laut offiziellen Gerichtsdokumenten, die jetzt TMZ vorliegen, sei Huguette erneut vor Kellys Privatgrundstück in Los Angeles aufgekreuzt. Der Sicherheitschef der "Stronger"-Sängerin berichtete, dass das Auto der Stalkerin in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 1:45 Uhr in die Einfahrt des Hauses seiner Klientin eingebogen sei. Zudem könne der Security-Mitarbeiter das sogar mit Aufzeichnungen der Überwachungskameras beweisen.

Huguette ist für Kellys Sicherheitsteam aber schon seit langer Zeit keine Unbekannte mehr! Die Stalkerin soll ihr Idol laut einer Background-Sängerin nämlich schon seit 2009 verfolgen. Zu diesem Zeitpunkt habe Huguette angefangen, Kelly Briefe, Fanpost und Geschenke zu schicken.

Getty Images Kelly Clarkson, Billboard Music Awards 2020

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

Instagram / kellyclarkson Kelly Clarkson, 2020

