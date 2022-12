Heimliche Beauty-OP? Kim Kardashians Fans sind misstrauisch

Hat Kim Kardashian (42) sich etwa unters Messer gelegt? Die Reality-TV-Bekanntheit bestritt in der Vergangenheit immer, ihr Äußeres operativ verändert zu haben. In einer Folge von Keeping up with the Kardashians, röntgte sie sogar ihren Hintern, um zu beweisen, dass er echt ist. Mediziner sind sich allerdings sicher, dass die Vierfachmama einiges an sich hat machen lassen. Aufmerksame Fans vermuten jetzt, dass Kim sich aktuell von einer Operation erholen könnte.

Scharfsinnige Fans auf Reddit tragen einige Indizien dafür zusammen, dass die 42-Jährige sich einer großen Operation unterzogen habe. Die Ex von Kanye West (45) war beispielsweise bei dem Geburtstag ihres Sohnes Saint (7) von Kopf bis Fuß bedeckt bekleidet und zeigte keinerlei Haut. Außerdem postet sie momentan offenbar nur alte Bilder und erschien nicht zu den People's Choice Awards vergangene Woche. "Schaut zu, wie sie aus ihrem Versteck kommt und ein neues Gesicht, neue Haare oder eine neue Hautfarbe trägt", meint der User.

Ein Experte war sicher, dass die Brünette bisher bereits 165.000 Euro für Beautyeingriffe ausgegeben habe. Der Arzt meinte gegenüber The Sun, dass er zum Beispiel glaubt, dass Kim sich einem sogenannten Brazilian Butt Lift unterzog, der 48.000 Euro kosten soll. Außerdem war der Mediziner auch der Meinung, dass Kim ihre Nase operiert habe.

Getty Images Kim Kardashian im Mai 2022

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Alter von 16 Jahren

