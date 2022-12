Justin Timberlake trauert um Stephen "tWitch" Boss (†40)

Auch Justin Timberlake (41) trauert um Stephen "tWitch" Boss (✝40). Der DJ, Entertainer und Tänzer war vor allem durch Auftritte in der "The Ellen DeGeneres Show" bekannt geworden. Am vergangenen Dienstag wurde der 40-Jährige tot in einem Hotelzimmer aufgefunden. Die Todesursache war eine Schussverletzung, die er sich mutmaßlich selber zufügte. Justin ist schockiert von dem vermeintlichen Suizid und findet berührende Worte für den Verstorbenen.

Der 41-Jährige berichtet auf Twitter, dass Stephen seine Probleme offenbar nicht nach Außen trug: "Es bricht einem das Herz zu hören, dass jemand, der so viel Freude in einen Raum brachte, hinter verschlossenen Türen so sehr gelitten hat." Er führt weiter aus: "Ich kenne Twitch seit über 20 Jahren aus der Tanzszene. Er hat immer alles zum Leuchten gebracht. Man weiß einfach nie, was jemand wirklich durchmacht."

Neben Justin meldete sich auch Stephens Freundin und Kollegin Ellen DeGeneres (64) in den sozialen Medien zum Tod des dreifachen Vaters. "Er war meine Familie, und ich habe ihn von ganzem Herzen geliebt. Ich werde ihn vermissen. Bitte sendet eure Liebe und Unterstützung an Allison und seine wunderbaren Kinder - Weslie, Maddox und Zaia", schrieb die Moderatorin.

Getty Images Justin Timberlake im Mai 2022

Getty Images Stephen "tWitch" Boss, Entertainer

Instagram / theellenshow Ellen DeGeneres und Stephen "tWitch" Boss

