"The Voice"-Aus: Blake Shelton und seine Gwen ganz emotional

Blake Sheltons (46) Show-Aus geht vielen unter die Haut! Im Jahr 2010 hatte der Country-Star zum ersten Mal auf einem der berühmten Jurystühle von The Voice Platz genommen. Seitdem war er in jeder Staffel mit von der Partie. Seine Frau Gwen Stefani (53) hat er im Rahmen der Show kennen und lieben gelernt. Vor wenigen Monaten verkündete der Sänger jedoch überraschend, dass er die Talentshow im nächsten Jahr verlassen wird. Auch für die "Rich Girl"-Sängerin war die vergangene Staffel die letzte. Blake und Gwen saßen nun ein letztes Mal gemeinsam in der Jury – und wurden daraufhin total emotional!

Am Dienstag fand das große "The Voice"-Finale der 22. Staffel statt. Die Zeit, in der Blake und Gwen gemeinsam als Coaches in der Jury saßen, ist damit vorbei. "Es war verrückt. Ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, bis die Kameras abgeschaltet wurden. Dann wurde mir klar: 'Oh mein Gott'. Ich schaute zu ihr rüber und sie weinte", erinnerte sich der 46-Jährige gegenüber Fox News an die letzten Sekunden, in denen die zwei gemeinsam auf den roten Drehstühlen saßen.

Doch warum verlässt Blake das Format eigentlich nach all den Jahren? Gegenüber People plauderte er aus, dass er sich mehr Zeit für die Kinder seiner Partnerin einräumen will. "Auch wenn ich Stiefvater bin, nehme ich diesen Job sehr ernst. Die Kinder sehen mich als eine sehr wichtige Person in ihrem Leben", erklärte er und fügte hinzu, dass er es bereuen würde, wichtige Momente im Leben seiner Liebsten zu verpassen.

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani, 2016

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani im Juni 2022

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani mit ihren Kindern Apollo, Zuma und Kingston und ihrem Ehemann Blake Shelton

