Cathy Hummels findet, dass Sohn Ludi ihr enorm ähnlich sieht

Kommt Ludi (4) ganz nach seiner Mama? Cathy (34) und Mats Hummels (34) haben Anfang Januar 2018 ihren gemeinsamen Sohn Ludwig auf der Welt begrüßen dürfen. Seit der Trennung seiner Eltern lebt er bei seiner Mama. Der Moderatorin wird gerade bewusst, wie sehr ihr Sohn ihrem Mini-Me ähnelt. Deshalb teilte Cathy jetzt einige Bilder von Ludi und sich zum Vergleich im Netz!

Auf Instagram veröffentlichte die Influencerin nun drei Fotos. Auf denen ist Cathy zweimal als junges Mädchen abgebildet. Beim dritten Schnappschuss handelt es sich um ein Selfie mit ihrem Sohnemann, der gerade am Essen ist. Die Bilder kommentiert die 34-Jährige mit den Worten: "Killt nicht unsere Stimmung. Wir sehen so gleich aus" und hängt Hashtags wie "#somethingsneverchange" und "#generations" an.

Cathys Community scheint sich jedoch nicht sonderlich für den Ähnlichkeitsvergleich von Mama und Sohn zu interessieren. Stattdessen brennt den Fans eine ganz andere Frage auf der Seele. So erkundigt sich einer von vielen Usern äußerst besorgt nach Familienhund Mooni: "Wo ist denn Mooni? Der war doch sonst immer mit auf den Bildern." Ein anderer stellt sogar eine kühne Vermutung auf, weshalb das Tier nicht auf den Bildern zu sehen ist: "Tja, ist halt schwierig, der Community zu erklären, dass auch Hund Nummer drei nicht mehr in ihr Leben passt und wieder wegmusste", schreibt er.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels als kleines Mädchen

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels in jungen Jahren

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Hund auf einem Herbstspaziergang

