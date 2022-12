Diagnose: Céline Dions Kids sind ihr "Fels in der Brandung"

Céline Dion (54) muss einen Schicksalsschlag verkraften! Die kanadische Musikerin hat nach monatelangen Muskelkrämpfen und gesundheitlichen Problemen von ihren Ärzten eine Diagnose erhalten: Die "My Heart Will Go On"-Interpretin leidet an einer unheilbaren Krankheit namens Stiff-Person-Syndrom, die im weiteren Verlauf dafür sorgt, dass ihre Gliedmaßen mehr und mehr versteifen. Célines drei Kinder René-Charles, Eddy und Nelson stehen ihrer Mutter während dieser schweren Zeit bei!

Ein Insider berichtete jetzt gegenüber Us Weekly, dass sich der 21-jährige René-Charles und die zwölfjährigen Zwillinge ganz liebevoll um Céline kümmern. "Ihre Kinder sind ihr Fels in der Brandung", erklärte der Informant und fügte hinzu: "Die Zwillinge sind sehr reif für ihr Alter und René-Charles schaut ständig vorbei und kümmert sich um seine Mutter." Zudem betonte der Promi-Experte, dass Céline trotz der Diagnose eine "ewige Optimistin" bleibe.

Céline gehe es außerdem schon seit Längerem nicht gut – nur die Ergebnisse der Untersuchungen seien neu. "Céline hat diese Diagnose zwar erst vor Kurzem erhalten, sie leidet aber schon seit geraumer Zeit an den Symptomen", verdeutlichte der Insider und führte weiter aus: "Es war ein Schock, aber sie hat ihren Kampfgeist nicht verloren und ist froh, dass sie jetzt wenigstens genau weiß, womit sie es zu tun hat und dass sie einige der Symptome durch spezielle Behandlungen lindern kann."

Getty Images Céline Dion im Juli 2019 in Paris

Getty Images Céline Dion im September 2019 in Quebec

Getty Images Céline Dion bei den Billboard Music Awards 2017

