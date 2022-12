Doku-Drama: Prinzessin Kate ist royaler Fels in der Brandung

Prinzessin Kate (40) lässt sich nichts anmerken! Gestern wurde der zweite Teil von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghans (41) Netflix-Doku veröffentlicht. Auch darin erheben die Eheleute schwere Anschuldigungen gegen die britische Königsfamilie. Derweil bleibt hinter den Palastmauern aber wohl alles wie gehabt. Kate und ihr Gatte Prinz William (40) sollen die Miniserie nicht verfolgt haben. Besonders die dreifache Mutter gehe aktuell mit breiter Brust voran!

Körpersprache-Expertin Judi James teilte gegenüber The Sun nun ihren aktuellen Eindruck der 40-Jährigen. Diese hatte sich gestern zusammen mit William und ihren gemeinsamen Kids George (9), Charlotte (7) und Louis (4) beim royalen Weihnachtskonzert als starke Einheit präsentiert. Laut der Fachfrau habe die Dokumentation der Sussexes Kates Selbstbewusstsein nicht beeinträchtigt. Stattdessen habe sie in der Westminster Abbey mit ihrem wissenden Lächeln bewiesen, dass sie "der Fels in der Brandung der königlichen Firma" sei.

Der gestrige Abend war für Kate im Übrigen eine echte Herzensangelegenheit. Das Weihnachtskonzert organisierte die Beauty nämlich, wie bereits 2021, selbst mit. Beispielsweise fragte sie die Royal-Fans vor einigen Wochen auf Twitter, welche Musik in der Kathedrale gespielt werden soll. Auch beim Schmücken des Weihnachtsbaumes hatte Kate selbst Hand angelegt.

Getty Images Prinz William, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinzessin Kate in der Westminster Abbey, 2022

Getty Images Prinzessin Kate im Dezember 2022

Twitter / KensingtonRoyal Prinzessin Kate im Dezember 2022

