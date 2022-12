Halbzeit: Anna Maria Damm zeigt, wie groß ihr Babybauch ist!

Anna Maria Damm (26) gibt ein spannendes Baby-Update! Gemeinsam mit ihrem Schatz Julian Gutjahr (26) erwartet die Influencerin gerade ihr zweites Kind – nach den beiden Fehlgeburten im vergangenen Jahr ein umso größeres Wunder für die Eltern. Inzwischen hat die Mama auch verraten, dass es wieder ein Mädchen wird. Aber wie weit ist ihre Schwangerschaft jetzt eigentlich fortgeschritten? In ihrem neuen Video zeigt Anna Maria ihren Babybauch und verrät auch die Schwangerschaftswoche!

In ihrem neuesten YouTube-Vlog verkündete die 26-Jährige nun: "Wir sind ja jetzt in der 22. Woche – das heißt, wir haben schon über die Hälfte der Schwangerschaft geschafft, verrückt." Anschließend präsentierte Anna Maria auch ihre Baby-Kugel. "Ich habe echt einen relativ kleinen Bauch, bei Eliana war das damals deutlich größer! Ich dachte immer, beim zweiten Kind wird es größer, aber das ist ein Mythos", betonte der Webstar. "Ich habe ja in Elianas Schwangerschaft fast 30 Kilo zugenommen. Ich glaube, das wird mir dieses Mal nicht passieren..."

Im weiteren Verlauf des Videos offenbarte Anna Maria auch, an welchen Wehwehchen sie bisher gelitten hat: "In den ersten Wochen der Schwangerschaft ging es mir eigentlich sehr gut, ab der zwölften Woche ging es mir immer schlechter: Ich habe Schwangerschaftsübelkeit bekommen, hatte Sodbrennen durchgehend – einfach ein unwohles Gefühl." Doch sie kann ihre Fans beruhigen: "Das hat sich jetzt aber langsam gelegt. Grundsätzlich geht's mir aber trotzdem sehr gut in der Schwangerschaft."

YouTube / ANKAT Anna Maria Damms Babybauch in der 22. Woche

Instagram / annamariadamm Bloggerin Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Eliana in Dubai

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm in Dubai

