Anna Maria Damm ehrlich: Steht der Babyname schon fest?

Haben sich Anna Maria Damm (26) und Julian Gutjahr (26) schon auf einen Babynamen geeinigt? Das Influencer-Paar wünscht sich schon seit Längerem ein Geschwisterchen für seine Tochter Eliana. Doch für die beiden war es alles andere als leicht, sich diesen Traum zu erfüllen: Die Bloggerin erlitt im vergangenen Jahr zwei Fehlgeburten. Umso mehr freut sie sich, dass es nun endlich geklappt hat und sie ein weiteres Mädchen bekommt. Doch haben Anna und Juli sich eigentlich schon für einen Namen entschieden?

In ihrem neuesten YouTube-Video erzählte die 26-Jährige, dass sie die Namenssuche bei Mädchen viel einfacher finde. Auf einen Babynamen festgelegt haben sich Anna und Juli aber noch nicht. "Wir haben übrigens noch keinen Namen. Nur der Zweitname steht – und der Nachname natürlich. Der Zweitname wird der Name von meiner philippinischen Oma sein", verriet die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin. Demnach wird ihr Töchterchen mit Zweitnamen Estrella heißen.

Allzu lange wird es mittlerweile nicht mehr dauern, bis Anna ihren Nachwuchs endlich willkommen heißen darf. Die Hälfte ihrer Schwangerschaft hat sie bereits hinter sich gebracht. Ihr Babybauch ist dafür aber noch ziemlich klein. "Es ist halt wirklich ein Hauch von Nichts. Man sieht einfach gar keinen Bauch, ich finde das so heftig", gab sie vor wenigen Wochen in ihrer Instagram-Story zu.

Anzeige

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm, Influencer-Pärchen

Anzeige

Instagram / annamariadamm Influencerin Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Eliana

Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de