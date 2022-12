Mit True & Co.: Kim Kardashian chillt in Weihnachtspyjamas!

Kim Kardashian (42) ist augenscheinlich total in Weihnachtsstimmung! Die Unternehmerin greift für das Fest der Liebe total gerne tief in die Tasche. Laut einem Insider gibt die Beauty für ihre vier Sprösslinge North (9), Saint (7), Chicago (4) und Psalm (3) rund eine Million für Geschenke aus. Auch prunkvolle Dekoration darf selbstredend nicht fehlen – gleich neun Weihnachtsbäume zieren ihr Anwesen. Nun schlüpfte Kim mit ihren Kids sogar in niedliche, weihnachtliche Schlafanzüge!

Via Instagram teilte die The Kardashians-Bekanntheit nun eine süße Bilderreihe. Darauf posiert Kim zusammen mit ihren Kindern Saint und Chicago sowie ihren Nichten Dream Kardashian (6) und True Thompson (4) in passenden Weihnachtspyjamas. Die Rasselbande hatte bei dem kleinen Fotoshooting augenscheinlich sehr viel Spaß – und auch die 42-Jährige wirkte tiefenentspannt. "Volles Haus", schrieb sie mit einem Herzchen zu den Schnappschüssen.

Wie viel Kim ihr Nachwuchs bedeutet, beweist sie immer wieder auf Social Media. Im November brachte sie beispielsweise die Herzen ihrer Community zum Schmelzen und zeigte ihre Kinder beim Schlafen. "Es gibt nichts Besseres als diese Kuscheleinheiten", schwärmte die Ex-Frau von Kanye West (45) dazu.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Saint, Chicago, Dream Kardashian und True Thompson, 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Dezember 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Kids im November 2022

