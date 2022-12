Nach Knast: Boris Becker will Lilian Heiratsantrag machen!

Boris Becker (55) hatte im Gefängnis wohl viel Zeit zum Nachdenken. Der Ex-Tennisprofi saß die vergangenen sieben Monate in einem britischen Gefängnis ein. Ursprünglich wurde er von dem Londoner Gericht wegen Insolvenzverschleppung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt – doch vor wenigen Tagen wurde der ehemalige Sportler früher entlassen und nach Deutschland abgeschoben. Und das, obwohl seine Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro in England lebt, mit der er aber Pläne geschmiedet hat: Boris soll um Lilians Hand anhalten wollen!

Das berichtete zumindest ein Freund des einstigen Tennis-Stars gegenüber The Sun. So sei der 55-Jährige sehr verliebt in die politische Risikoanalystin, weshalb er nach seiner Freilassung angeblich den nächsten Schritt wagen möchte. "Er hat seinen Freunden gesagt, dass er um ihre Hand anhalten wird und dass sie 'die Eine' ist", plauderte die Quelle aus. Wann er seiner Liebsten jedoch die Frage aller Fragen stellen will, ist bisher noch nicht bekannt.

Auch wenn es in Sachen Liebe offenbar sehr gut für Boris läuft, sieht es bei seiner Karriere aber anders aus – sein Gefängnisaufenthalt hat weitreichende Folgen für ihn. "Allerdings werden seine Dienste in Wimbledon, seinem Lieblingsturnier, nicht mehr benötigt. Es heißt, dass sein Team noch nicht informiert wurde, also wird er sicher enttäuscht sein", plauderte der Insider aus.

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro im April 2022

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker im April 2022 in London

Getty Images Boris Becker, Ex-Tennisprofi

