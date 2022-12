Abschiebung nach Deutschland: Boris Becker zum Fest alleine?

Muss er Weihnachten alleine feiern? Der deutsche Tennis-Star Boris Becker (55) hat seinen Lebensmittelpunkt vor einiger Zeit nach London verlegt. Hier leben auch seine Ex-Frau Lilly Becker (46) und seine vier Kinder. 2020 war ein Insolvenzverfahren wegen hoher Schulden an seinen Manager gegen ihn eingeleitet worden. Dabei soll Boris einen Teil seines Vermögens unterschlagen haben – und wurde dafür Anfang 2022 zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Jetzt soll Boris wohl vorzeitig entlassen und nach Deutschland abgeschoben werden.

Medienberichten zufolge soll der 55-Jährige noch vor Weihnachten aus dem Gefängnis entlassen und nach Deutschland gebracht werden, berichtete RTL. In diesem Fall könne für den 55-Jährigen jedoch ein Einreiseverbot nach Großbritannien – gekoppelt an seine restliche Haftzeit – geltend gemacht werden. Auch wenn die betroffene Person Familie mit minderjährigen Kindern in England hätte, würde das britische Recht an dieser Stelle selten eine Ausnahme machen. Zwischen den beiden Elternteilen müsse dann eine private Vereinbarung getroffen werden. Wird Lilly mit den Kindern nach Deutschland kommen, damit Boris Weihnachten nicht alleine verbringen muss?

Bereits im Jahr 2002 wurde der Tennis-Spieler zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Er soll bewusst 3,3 Millionen Mark hinterzogen haben. Die Strafe wurde damals jedoch ausgesetzt und Boris auf Bewährung freigelassen.

Anzeige

Getty Images Boris Becker im April 2022

Anzeige

Getty Images Boris Becker, Dezember 2003

Anzeige

Getty Images Boris Becker bei den 2019 Laureus World Sports Awards - Monaco - Alternative Views

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de