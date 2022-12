Oscar-Ohrfeige: Will Smiths kleiner Neffe (9) bekam es mit!

Will Smith (54) sorgte bei der Oscar-Verleihung Anfang des Jahres für einen großen Eklat! Der US-amerikanische Schauspieler hatte dem Komiker Chris Rock (57) nämlich auf der Bühne eine Ohrfeige verpasst. Der Grund: Der Comedian hatte zuvor einen Witz auf Kosten von Wills Ehefrau Jada Pinkett-Smith (51) gemacht. Den Ausraster sah nicht nur ein Millionenpublikum, sondern auch ein junges Mitglied der Familie Smith: Wills kleiner Neffe hat den skandalösen Moment live im TV verfolgt!

In der US-amerikanischen TV-Sendung "The Daily Show" rief sich Will jetzt das Gespräch mit seinem kleinen Neffen Dom in der Nacht der Oscar-Verleihung in Erinnerung. "Wir kamen nach Hause und er war lange aufgeblieben, um seinen Onkel Will zu sehen", berichtete der 54-Jährige und fügte hinzu: "Wir saßen in meiner Küche und er saß auf meinem Schoß, hielt den Oscar in der Hand und fragte: 'Warum hast du diesen Mann geschlagen, Onkel Will?'"

Aber warum ist Will eigentlich handgreiflich geworden? "Ich war hinüber", erklärte der Schauspieler und betonte: "Da war eine Wut, die sich eine wirklich lange Zeit angestaut hat." Er wisse aber, dass all das sein Verhalten trotzdem nicht rechtfertigt.

Getty Images Will Smith (r.) und Chris Rock bei den Oscars 2022

Getty Images Will Smith im Oktober 2019 in San Francisco

Getty Images Will Smith bei den Oscars 2022

