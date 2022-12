Prinz George und Charlotte überraschen bei Weihnachtskonzert

Prinzessin Charlotte (7) und Prinz George (9) begeisterten mit einem Überraschungsauftritt. Die Kinder von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) sind es gewohnt, im Rampenlicht zu stehen und vor einer Menge Fotografen zu posieren. Allerdings begleiten die Geschwister ihre Eltern nicht immer. Nun überraschten die beiden ihre Fans mit einem unerwarteten Auftritt: Charlotte und George unterstützten ihre Mama Kate bei ihrem Weihnachtskonzert.

Wie das Hello! Magazine berichtete, fand Donnerstagabend in der Westminster Abbey ein ganz besonderer Gottesdienst statt. Zum zweiten Mal organisierte Kate ein großes Weihnachtskonzert in der Kirche. Zu diesem Anlass versammelte sich die ganze royale Sippschaft. Sehr zur Freude der Fans begleiteten auch Charlotte und George ihre Mama. Damit gerechnet hatten die Anhänger der königlichen Familie offenbar nicht, denn die beiden haben eigentlich erst am 16. Dezember ihren letzten Schultag. Wie es scheint, konnten sie die Schule rechtzeitig verlassen, um bei Kates Konzert dabei zu sein. Die Fans vor dem Gebäude jubelten der Familie und den Mini-Royals begeistert zu.

Kate und Charlotte haben sich für ihren Auftritt bei dem Konzert sogar für Partnerlook entschieden. Beide erschienen festlich in knielangen weinroten Mänteln. William und George schienen sich dem anzupassen und kamen in schlichten schwarzen Anzügen. Der britische Thronfolger griff zusätzlich das Farbkonzept seiner Frau und seiner Tochter auf und wählte eine dunkelrote Krawatte.

