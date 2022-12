Prinzessin Kate und Tochter Charlotte tragen Partnerlooks!

Die beiden sehen sich zum Verwechseln ähnlich. In der Westminster Abbey fand das jährliche "Royal Carols: Together at Christmas"-Konzert statt, bei dem die britische Königsfamilie für alle laut singt. Für dieses weihnachtliche Event putzten sich die Royals ganz schön heraus. Besonders Prinzessin Kate (40) und ihre Tochter Prinzessin Charlotte (7) fielen auf: Mutter und Tochter kamen in Partnerlooks zu dem Weihnachtskonzert!

Zu diesem Anlass kreuzten Kate und Charlotte als Duo auf: Die 40-Jährige trug einen langen, weinroten Mantel, welcher vom Schnitt einem Trenchcoat ähnelt. Das kombinierte sie mit gleichfarbigen Handschuhen sowie geschlossenen Pumps. Charlotte erschien in einem ebenfalls weinroten Mantelkleid, das dem ihrer Mutter ziemlich ähnelt. Dazu trug die Siebenjährige eine schwarze Strumpfhose sowie lackfarbene Ballerina-Schuhe. Doch auch William und Sohnemann Prinz George (9) zeigten sich elegant: Sie wählten für den Anlass dunkle, schlichte Anzüge mit langen Mänteln.

Aber nicht nur bei der Wahl ihres Outfits hatte sich Kate Mühe gegeben: Ein vor wenigen Tagen veröffentlichtes Video zeigt die Prinzessin von Wales dabei, wie sie den Weihnachtsbaum in der Westminster Abbey schmückt. Dabei sieht man, wie die dreifache Mama rote Christbaumkugeln an die bereits leuchtende Tanne hängt.

Getty Images Prinz William, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinzessin Kate in der Westminster Abbey

Getty Images Prinzessin Kate im Dezember 2022

Twitter / KensingtonRoyal Prinzessin Kate im Dezember 2022

