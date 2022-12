Süßes Throwback-Foto von Anna-Maria und Bushidos Drillingen

Sie werden so schnell groß – denken sich wohl auch Anna-Maria Ferchichi (41) und Bushido (44)! Der Rapper und seine Frau haben stolze acht Kinder zu Hause. Zuletzt kamen im November 2021 ihre Drillinge Amaya (1), Leonora (1) und Naima (1) zur Welt. In den vergangenen Monaten hielt das Paar, das inzwischen mit der gesamten Rasselbande nach Dubai gezogen ist, seine Community fleißig über seine Großfamilie auf dem Laufenden. Jetzt schickt Anna-Maria ihre Fans auf eine kleine Zeitreise: So klein waren ihre Drillinge vor genau einem Jahr!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die stolze Mama nun diesen Schnappschuss: Amaya, Leonora und Naima liegen hier dick eingepackt nebeneinander und nuckeln an Milchfläschchen. Auffällig ist, wie winzig die drei noch sind! Kein Wunder: Der Schnappschuss entstand im Dezember 2021, als die Babys erst wenige Wochen alt waren.

Zum Größenvergleich postete Anna-Maria noch ein aktuelles Foto von zwei der Mädchen – beide tragen hier süße Weihnachtshüte. In der Bildunterschrift schwärmte sie von ihren Fortschritten: "Sie sagen zu allem im Moment 'Wow!', es ist so niedlich."

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushidos Drillinge im Dezember 2021

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichis Töchter

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern

