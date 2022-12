Typveränderung: Khloé Kardashian trägt jetzt einen Pony!

Khloé Kardashian (38) hatte offenbar Lust auf einen neuen Look! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit hat schon verschiedene Haarfarben und Frisuren ausprobiert. Zuletzt hatte sie sich im September vergangenen Jahres von ihrer braunen Naturhaarfarbe verabschiedet und sich die Mähne blond gefärbt. Nun scheint sich Khloé an ihrer Frisur aber bereits sattgesehen zu haben: Sie trägt ihre Haare nicht nur wieder dunkler, sie hat jetzt auch einen Pony!

Auf ihrem Instagram-Account präsentierte die 38-Jährige nun ihren neuen Look. Ihre blonde Mähne erstrahlt wieder in einem goldbraunen Ton. Zudem trägt sie nun einen Pony, der ihre haselnussbraunen Augen perfekt zur Geltung bringt. Die neue Frisur scheint Khloé jedenfalls sehr zu gefallen: Auf dem Bild blickt sie lasziv in die Kamera – und wirkt dabei ziemlich zufrieden.

Auch bei ihren Fans und ihrer Familie kommt der neue Look gut an. In der Kommentarspalte unter dem Posting bekam der The Kardashians-Star zahlreiche Komplimente – darunter auch von seinen Schwestern. "Ich liebe es so sehr", schwärmte beispielsweise Kim Kardashian (42). Kylie Jenner (25) drückte ihre Begeisterung dagegen mit einem Herzaugen-Emoji aus.

Khloé Kardashian, Reality-Star

Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Khloé Kardsahian bei der Met Gala 2022

