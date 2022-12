Doch kein "Wonder Woman 3"? Patty Jenkins gibt Statement

Patty Jenkins (51) meldet sich zu Wort! Die Regisseurin hat in der Vergangenheit oftmals bewiesen, was für eine Powerfrau sie ist. Mit ihren Wonder Woman-Filmen wurde sie zur gefeierten Produzentin. Vor rund einem Jahr wurde ein dritter Teil des DC-Erfolgshits von der Filmemacherin bestätigt. Auch Wonder-Woman-Darstellerin Gal Gadot (37) sollte wieder mit dabei sein. Nun machten jedoch Gerüchte die Runde, dass die Produktion nicht mehr stattfinde, nachdem das Unternehmen eine neue Führung bekam. Patty äußerte sich nun zu den Gerüchten!

Die 51-Jährige erklärte sich in einem langen Twitter-Post. "Als die Reaktionen auf den ausbleibenden dritten Teil begonnen haben, wurden Fake-Nachrichten verbreitet, dass ich die Produktion beendet oder das Projekt aufgegeben hätte", schrieb sie. Patty führte fort: "Das ist nicht wahr, ich hab es nicht aufgegeben. Ich war offen dafür, alles in Betracht zu ziehen, was von mir verlangt wurde." Die Produzentin erklärte auch, dass sie zu diesem Zeitpunkt "nichts tun konnte, um den Dreh weiterzubringen." "DC ist offensichtlich mit wichtigen Veränderungen beschäftigt", fügte sie hinzu.

Patty schloss ihren Beitrag mit einem Dank an die Fans für ihre kontinuierliche Unterstützung der Filme. "Die Fans von Wonder Woman sind in den Medien und im Internet oft nicht die sichtbarsten, aber wir haben sie immer gesehen und gefeiert", sagte sie. "Ihr seid die besten und liebevollsten Menschen", beendete Patty ihren Text.

Anzeige

Getty Images Patty Jenkins auf einer Tagung in NYC im Juni 2017

Anzeige

Getty Images Patty Jenkins bei den "I Am The Night"-Premiere in L.A. im Januar 2019

Anzeige

Getty Images Patty Jenkins bei den Governors Awards in Hollywood im November 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de