Premiere gecancelt: Kein grünes Licht für "Star Wars"-Film

Star Wars-Fans werden sich noch gedulden müssen. Seit einigen Jahren wächst das berühmte Filmuniversum unter Disney immer weiter. Doch die Ableger und Spin-offs können mal mehr, mal weniger Erfolg verbuchen. Während die Streaming-Serie The Mandalorian ein riesiger Hit wurde, fielen die Filme um "Der Aufstieg Skywalkers" und "Das Erwachen der Macht" gnadenlos durch. Jetzt scheint Disney daraus Konsequenzen zu ziehen: Die Premiere des Films "Rogue Squadron" wurde zurückgezogen!

Variety berichtet, dass die Premiere von "Rogue Squadron" nicht wie geplant im Dezember 2023 stattfinden wird. Bisher gibt es aber noch kein offizielles Statement von Disney oder Lucasfilm. Der Film wurde bereits 2022 angekündigt und sollte eine Premiere im "Star Wars"-Universum darstellen: Als erste Frau wurde Patty Jenkins (51) als Regisseurin für eines der Sciene-Fiction-Abenteuer engagiert. Überraschend dürfte diese Entscheidung aber nicht kommen, denn bereits im September vergangenen Jahres deutete die Produktion an, dass der Film in der Schwebe hängt. Zu dem Zeitpunkt betonte Patty aber noch an dem Projekt zu arbeiten.

"Rogue Squadron" sollte eigentlich die Geschichte eines Piloten in der Galaxis erzählen. Und Filmemacherin Patty hatte sogar einen persönlichen Bezug zu der Handlung. Da ihr Vater selbst Pilot der US-Air-Force war, sei es für sie immer das Aufregendste gewesen, den Start seines Kampfjets zu beobachten, schrieb sie 2020 auf Twitter.

Anzeige

ActionPress Eine Szene aus "The Mandalorian"

Anzeige

ActionPress/ CapitalPictures Daisy Ridley als Rey in "Star Wars"

Anzeige

Getty Images Patty Jenkins bei der "Wonder Woman"-Premiere

Anzeige

Was haltet ihr davon, dass es den Film nicht geben wird? Das ist wirklich schade. Mich stört das nicht so. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de