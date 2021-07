Was für liebevolle Worte von Gal Gadot (36) für das Geburtstagskind Patty Jenkins (50). Zusammen drehten die beiden Frauen die DC-Comicverfilmung Wonder Woman, mit der das ehemalige israelische Model seinen großen Durchbruch als Schauspielerin feierte. Auch in der Fortsetzung "Wonder Woman 1984" verkörperte die brünette Schönheit die Superheldin unter der Regie der gebürtigen Kalifornierin. Jetzt gratulierte Gal ihrer guten Freundin mit einem süßen Post zum runden Geburtstag.

Jüngst teilte der "Wonder Woman"-Star einige Aufnahmen mit der Filmregisseurin auf ihrem Instagram-Account. "Heute ist PJs Geburtstag!", begann die 36-Jährige ihren Post und wünschte der frischgebackenen 50-Jährigen "alles Gute, was diese Welt zu bieten hat". "Möge unsere Reise immer mit viel Lachen, tollem Essen, schönen Urlauben und endlosen Gesprächen bis in die Nacht gefüllt sein", schrieb die dreifache Mama weiter in ihrer Bildbeschreibung. Zudem sei sie unglaublich froh, dass die Kräfte der Welt sie zusammengebracht hätten, wie Gal das erste Aufeinandertreffen bezeichnet.

Auch bei den Fans der beiden kam der süße Geburtstagspost der Fast & Furious-Darstellerin super an. Neben einer Vielzahl an Gratulationen und Glückwünschen schrieben auch einige Abonnenten, wie toll die beiden Frauen zusammen aussehen würden. "Bestes Regisseurin- und Hauptdarstellerin-Duo", kommentierte beispielsweise ein User und ein anderer Fan fügte hinzu, dass sie Auswahl der Bilder wirklich toll sei.

Getty Images Patty Jenkins und Gal Gadot im Januar 2019

Instagram / gal_gadot Gal Gadot und Patty Jenkins im Juli 2021

Getty Images Gal Gadot und Patty Jenkins im Januar 2018

