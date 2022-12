Fans verwundert: Ist Chethrin Schulze etwa wieder Single?

Hat sich Chethrin Schulze (30) etwa still und heimlich von ihrem Freund getrennt? Im vergangenen September hatte die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin die süße Neuigkeit mit ihren Fans geteilt, dass sie frisch verliebt sei. Wie glücklich der Realitystar mit seinem Freund ist, machte er auch immer wieder im Netz deutlich. Doch die vergangenen Wochen wurde es dann still um das Paar. Chethrin stellte nun klar, dass sich die beiden aber nicht getrennt haben.

Auf ihrem Instagram-Account veranstaltete die 30-Jährige eine kleine Fragerunde mit ihrer Community. Dabei interessierte sich ein Nutzer besonders dafür, ob Chethrin und ihr Freund mittlerweile wieder getrennte Wege gehen würden – immerhin zeige sich die Beauty nur noch allein im Netz und poste gar nichts mehr mit ihrem Herzbuben. "Nein, wir lieben uns jeden Tag ein bisschen mehr", stellte die Influencerin ein für alle Mal klar. Sie wolle auf ihrem Profil allerdings Einblicke in ihren Alltag gewähren und "keinen Couple-Account führen".

Zwischen dem Paar scheint es also noch genau so gut zu laufen wie vor ein paar Monaten. Im November hatten die Fans dann sogar spekuliert, dass Chethrins Freund um ihre Hand angehalten habe. Die Spekulationen hatte die Ex-Love Island-Teilnehmerin allerdings kurz darauf dementiert.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr Freund im Oktober 2022

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Dezember 2022

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, "Love Island"-Bekanntheit

