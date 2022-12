GZSZ-Star Marc Weinmann: So war Zungenkuss mit Lennart!

Als Schauspieler muss Marc Weinmann in verschiedenste Rollen schlüpfen! Seit vergangenem Jahr ist er fester Bestandteil des GZSZ-Casts. Nachdem seine Rolle des Luis Ahrens anfänglich mit Miriam Behnke liiert war (gespielt von Sara Fuchs), ging er danach erst eine Dreiecksbeziehung mit ihr und Kumpel Moritz Bohde (gespielt von Lennart Borchert) ein – nach Miriams tragischem Tod konzentriert er sich jedoch voll und ganz auf Moritz. Jetzt klärte Marc auf: Wie ist es für ihn, einen Mann zu küssen?

Im Interview mit RTL plaudert Marc Details über seine erste Kussszene mit Lennart aus. Der Ablauf sei so weit klar gewesen, aber dann sei Lennart kurz vor dem Dreh noch mal zu ihm gekommen und habe ihn gefragt, ob die beiden sich mit oder ohne Zunge küssen sollen. Der 25-Jährige erinnert sich: "Ich habe das natürlich als Scherz verstanden und lediglich erwidert, dass mir das egal sei – bis ich dann beim ersten Take seine Zunge im Mund hatte!" Bis heute würden die beiden darüber lachen.

Zwar hätten die beiden sich längst gekannt, aber es sei schon eine andere Form der Intimität, die man in dem Moment teilt. "Aber so was gehört dazu und genau diese Aufregung kann man ja auch wunderbar in der Situation mit aufnehmen", ist sich der gebürtige Stuttgarter sicher. Jedenfalls hätten solche witzigen Momente dazu geführt, dass Marc und Lenny heute so ein großes Vertrauensverhältnis teilen und dadurch auch diese große Nähe zwischen Luis und Moritz authentisch darstellen können.

RTL Marc Weinmann, Wolfgang Bahro und Lennart Borchert am Set von GZSZ

TVNOW / Rolf Baumgartner Marc Weinmann, GZSZ-Darsteller

TVNOW / Rolf Baumgartner GZSZ-Star Lennart Borchert

