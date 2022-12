Mit seiner Penny: Rod Stewart erlebt erstmals Menopause mit

Um sein Eheglück zu beschreiben, findet Rod Stewart (77) eher ungewöhnliche Worte! Im Jahr 2007 gaben sich der Musiker und seine Frau Penny Lancaster (51) im Rahmen einer kleinen romantischen Zeremonie in Italien das Jawort. Gemeinsam haben die beiden zwei Söhne: Alastair (17) und Aiden. Mit niedlichen Schnappschüssen zeigen sich die beiden immer wieder total verliebt im Netz. Vor allem Rod kann offenbar kaum fassen, wie lange die zwei schon liiert sind. In einem Interview freute sich der Künstler – immerhin sei Penny die erste Frau an seiner Seite, die in die Wechseljahre kam.

Seit 15 Jahren sind Rod und Penny bereits verheiratet – das ist länger als manch andere Ehe im Leben der Musiklegende. "Ich hatte die Wechseljahre noch nie erlebt, weil meine Ehen nicht so lange gehalten haben", scherzte er in einem Interview mit Reader's Digest und machte daraufhin darauf aufmerksam, dass Männer sich viel bewusster machen sollten, was ihre Partnerinnen in dieser Zeit durchmachen. "Sie bekam Wutanfälle. Eines Nachts warf sie mit Geschirr", schilderte er in dem Gespräch weiter.

Vor allem in letzter Zeit kann Rod sich sicherlich auch auf die Unterstützung seiner Liebsten verlassen – immerhin macht der britische Sänger aktuell eine schwere Zeit durch: Seine zwei Brüder sind in nur kurzem Abstand zueinander verstorben. "Ich habe zwei meiner besten Freunde innerhalb von zwei Monaten verloren", trauerte er Ende November auf seinem Instagram-Profil.

Getty Images Penny Lancaster und Rod Stewart mit ihren Söhnen bei Rods Auszeichnung zum Knight Bachelor in London

Getty Images Penny Lancaster und Rod Stewart bei den Sun's Who Cares Wins Awards 2021 in London

Instagram / penny.lancaster Penny Lancaster und Rod Stewart, Mai 2021

