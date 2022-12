Nach Trennung von Kody: Janelle Brown ist im Fitness-Wahn!

Janelle Brown (53) fokussiert sich auf sich selbst! In den vergangenen Wochen hatte die Gerüchteküche immer wieder heftig gebrodelt, dass sich die TV-Bekanntheit und ihr Partner Kody Brown (53) getrennt haben sollen. Und tatsächlich: Vor wenigen Tagen bestätigten die "Sister Wives"-Stars, deren polygamen Alltag Zuschauer in Deutschland unter dem Titel Alle meine Frauen verfolgen können, das Ende ihrer Beziehung. Die Gründe der Trennung sind noch nicht bekannt. Doch fest steht: Janelle scheint nun einiges ändern zu wollen!

Via Instagram verkündete sie ihrer Community jetzt, dass sie einen neuen Lebensstil anstrebt. Für 2023 habe sich Janelle nämlich vorgenommen, gesünder zu essen und mehr Sport zu machen. "Die Ergebnisse kommen nicht über Nacht, und das ist auch okay so. Es geht darum, dass man mit Geduld und Beständigkeit das Rennen gewinnt", erklärte die 53-Jährige unter einer Fotoreihe, die sie beim Sport oder beim Zubereiten ihrer gesunden Gerichte zeigt.

Wie es Kody derweil geht, ist nicht bekannt. Doch inzwischen haben den TV-Star zwei seiner vier Frauen verlassen. Im vergangenen Jahr machte Christine Brown (50) als erste den Schritt – nun tat Janelle es ihr gleich. Angeblich soll der 18-fache Vater Robyn Brown (44) mehr Aufmerksamkeit als seinen anderen Partnerinnen geschenkt haben.

Kody Brown und Janelle Brown, 2017

Janelle Brown, "Sister Wives"-Star

Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

