"Sister Wives": Bevorzugt Kody Brown etwa seine Frau Robyn?

Das Drama um Kody Brown (53) geht weiter! Der Reality-TV-Star war mit seinen ursprünglich vier Frauen und der Show Alle meine Frauen bekannt geworden. Der US-Amerikaner ist eigentlich nur mit Robyn Brown (44) rechtmäßig verheiratet, die anderen Frauen ehelichte er lediglich spirituell. Vergangenes Jahr hatte sich Christine (50) getrennt, jetzt folgte Janelle (53). Ein Streitpunkt war offenbar, dass die rechtmäßige Ehefrau angeblich bevorzugt wurde. Diese meinte jetzt, dass das nicht stimme.

In einem Teaser der Show ist zu sehen, wie Robyn erklärt, dass die anderen Frauen "[Kody] mir übergeben und gesagt haben: 'Wir wollen keine Zeit mehr mit ihm verbringen'". Es sei also nicht so, dass die 44-Jährige die Lieblingsfrau des polygamen Ehemanns ist, sondern dass die anderen Gattinnen keine Lust mehr auf ihn hatten. Meri (51), Christine und Janelle streiten dies ab. Erstere bettelt förmlich darum, Zeit mit Kody verbringen zu können. Als sie noch mit ihm zusammen waren, wollten sowohl Christine als auch Janelle, dass der Vater ihrer Kinder zu ihnen kommt, um Zeit mit seinem Nachwuchs zu verbringen.

Janelle, deren Trennung von Kody gerade erst bekannt wurde, war schon länger unzufrieden gewesen. Unter anderem, weil sie geglaubt hatte, ihre Kinder seien in der Familie nicht mehr willkommen: "Ich habe das Gefühl, dass ich gezwungen bin, mich zwischen meinen Kindern und dieser Gruppe zu entscheiden", beschwerte sich die 53-Jährige in einer Folge der Serie.

Anzeige

SIPA PRESS/ActionPress TV-Star Kody Brown

Anzeige

Instagram / robyn_browns_nest Robyn Alice Brown, Reality-Star

Anzeige

MEGA/ RAMEY PHOTO Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de