Prinz Harry und Meghan haben Weihnachtskarte veröffentlicht

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) sind in Weihnachtsstimmung! Und das, obwohl das Paar derzeit Schlagzeilen ohne Ende macht. Denn am 8. und 15. Dezember wurde auf dem Streamingportal Netflix eine Doku über ihr Leben als Aussteiger aus der britischen Monarchie veröffentlicht. In der legen die USA-Auswanderer ihre Sichtweisen auf bestimmte Dinge während ihrer Zeit als arbeitende Royals offen. Trotz viel Zuspruch bekamen sie auch eine Menge an Gegenwind. Das scheint den beiden aber egal zu sein, denn: Harry und Meghan konzentrieren sich auf Weihnachten!

Die Zweifacheltern haben über ihre Wohltätigkeitsorganisation Archewell jetzt ihre diesjährige Weihnachtskarte veröffentlicht. Die ist burgunderfarben und bildet ein Foto in Schwarz-Weiß von Harry und Meghan ab. Das Bild war während einer Preisverleihung in New York zu Beginn dieses Monats entstanden. "Wir wünschen Ihnen eine frohe Weihnachtszeit!", schrieben die Netflix-Stars und wandten sich mit besinnlichen Worten an die Welt: "Von unserer Familie an die Ihre und im Namen unserer Teams bei der Archewell Foundation, Archewell Audio und Archewell Productions wünschen wir Ihnen Gesundheit, Frieden und ein sehr glückliches neues Jahr."

Das Foto, das auf der Weihnachtskarte abgebildet ist, ist ein besonderes: Es zeigt das Paar, als es am 7. Dezember einen Preis für ihre Haltung gegen Rassismus erhalten hatte. Dies geschah, nachdem die beiden in ihrer umstrittenen Netflix-Serie dem Königshaus vorgeworfen hatten, Meghan rassistisch erniedrigt zu haben.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry auf einer Gala in New York

Netflix Herzogin Meghan und Prinz Harry für ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan"

Getty Images Ein Teil der britischen Königsfamilie im Juli 2018

