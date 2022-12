Prinz Harry: Erstes Royal-Treffen nach Megxit war "kalt"

So hat sich Prinz Harry (38) das Wiedersehen ganz bestimmt nicht vorgestellt! Vor rund zwei Jahren trat er zusammen mit seiner Frau Herzogin Meghan (41) den Rückzug aus dem britischen Königshaus an. 2020 absolvierten die beiden ihre letzten royalen Verpflichtungen in Großbritannien. Bei einem öffentlichen Auftritt trafen sie zum ersten Mal nach ihrem Rücktritt auf die Royals – jedoch soll die Zusammenkunft alles andere als herzlich gewesen sein!

In der fünften Folge von "Harry & Meghan" spricht Harry über den Moment des Wiedersehens mit seiner Familie nach dem Megxit. In der Londoner Westminster Abbey traf das Paar zum ersten Mal auf die anderen Familienmitglieder, unter anderem auf seinen Bruder Prinz William (40) und seine Gattin Kate (40). "Wir waren sehr nervös, die Familie zu sehen, weil uns so viele Menschen zuschauen konnten", verriet Harry. "Ich fühlte mich sehr distanziert von meiner Familie, was jedoch nicht ihr eigentliches Verhalten widerspiegelt. Für sie war das äußere Erscheinungsbild immer wichtiger als die wirklichen Gefühle", fügte er hinzu. Harry erzählte, dass der Moment nicht nur sehr "kalt" ausgesehen, sondern sich auch genauso angefühlt habe.

Kurz nach dem Auftritt fuhr das Paar in Buckingham-Palast, um sich für seinen Flug schnell umziehen zu können. "Ich hatte mein Kleid sofort ausgezogen und mich danach verabschiedet. Es war wirklich sehr emotional", erinnerte sich Meghan zurück.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry mit ihren Frauen Kate und Meghan

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im März 2020

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de