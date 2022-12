"Schmeißt Party": Cher möchte nach ihrem Tod gefeiert werden

Cher (76) will in Erinnerung bleiben! Die Sängerin musste vor wenigen Tagen einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihre Mutter Georgia Holt verstarb im Alter von 96 Jahren. Die "Believe"-Interpretin stand ihrer Mama bekanntermaßen sehr nahe, weshalb sie Georgia kurz vor ihrem Tod angeblich auch zu sich holen wollte. Cher zelebrierte ihre geliebte Mutter nun im Netz – und wünscht sich für die Zeit nach ihrem eigenen Tod auch, dass die Menschen sie feiern.

Auf Twitter schwelgte die 76-Jährige in Erinnerungen an ihre verstorbene Mutter und wünscht sich nach ihrem Tod genauso zelebriert zu werden. "Wenn ich sterbe, möchte ich, dass die Leute mich feiern. Schmeißt eine Party für mich", so Cher. Sie fügte diesen Gedanken hinzu, nachdem sie laut ihrem Post an einen der "Lieblingsorte" von Mama Georgia (✝96) gegangen sei. Die Popikone betitelte ihre Mutter als "wunderschön, talentiert und humorvoll."

Die Entertainerin blickte auch auf weniger positive Aspekte ihrer Beziehung zu der Verstorbenen zurück. Laut Cher sollen die beiden oft gestritten und zeitweise nicht miteinander gesprochen haben. Dennoch fand sie zum Abschluss der Notiz nur liebe Worte: "Wir sind beide taffe Frauen, die es faustdick hinter den Ohren haben."

Getty Images Cher und ihre Mama Georgia Holt 2010

Getty Images Sängerin Cher

Getty Images Cher und ihre Mutter Georgia Holt bei einem Event in Hollywood im November 2010

