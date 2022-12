Vor dem Tod ihrer Mutter: Cher wollte sie zu sich holen

Trauriges Detail zum Ableben von Georgia Holt (✝96) enthüllt! Am Wochenende gab die Erfolgssängerin Cher (76) bekannt, dass sie ihre geliebte Mutter verloren hat – ein harter Schlag für die "Believe"-Interpretin, die ihrer Mama bekanntermaßen sehr nahestand. Georgia, die in den vergangenen Jahren mit ihrer Gesundheit zu kämpfen gehabt hatte, ist in ihrem Haus in Malibu verstorben. Dabei wollte Cher die 96-Jährige vor deren Tod eigentlich unbedingt zu sich holen!

Das behauptete ein Vertrauter der Musikerin im Jahr 2020 gegenüber RadarOnline. "Auch wenn Georgia in ihrem eigenen Haus immer in der Nähe ist, würde Cher sich viel besser fühlen, wenn sie zu ihr ziehen würde. Sie hat viele Zimmer und sie könnten wie früher zusammen abhängen und alte Filme anschauen", erklärte der Insider. "Am meisten beunruhigt Cher, dass Georgia vor Kurzem operiert wurde und nicht mehr wie früher herumlaufen kann und sich hartnäckig weigert, ihre Medikamente zu nehmen." Doch Georgia sei damals nicht bereits gewesen, ihre Routine aufzugeben.

Die Quelle betonte damals auch, was für ein enges Band die Künstlerin und ihre Mutter hatten: "Cher weiß nicht, was sie mit sich anfangen soll, wenn sie fünf Minuten getrennt sind. Sie sind eher beste Freundinnen als Mutter und Tochter."

Anzeige

Getty Images Cher bei der Paris Fashion Week im September 2022

Anzeige

Getty Images Cher und ihre Mama Georgia Holt 2010

Anzeige

Getty Images Cher, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de