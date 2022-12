Stephen "tWitch" Boss (†40) hinterließ einen Abschiedsbrief

Neue Details im Fall Stephen "tWitch" Boss (✝40). Vor wenigen Tagen erschütterten traurige Nachrichten die Fans: Der DJ, der regelmäßig in Ellen DeGeneres' (64) Talkshow zu sehen war, ist plötzlich verstorben. Die Ursache des Todes sei ein Kopfschuss gewesen, den Stephen sich selbst zugefügt haben soll. Die Gründe des 40-Jährigen sind nicht bekannt – doch ein gefundener Abschiedsbrief könnte nun mehr über seine Gedanken verraten!

Wie TMZ berichtet, hat Stephen offenbar eine Nachricht am Ort des tragischen Vorfalles hinterlassen. Darin soll er auf vergangene Lebensherausforderungen angespielt haben. Jedoch sei unklar, worauf er sich in der Notiz genau bezog. Stephen soll am Montag plötzlich sein Haus verlassen haben, um zu einem Motel zu fahren. Dort sagten die Mitarbeiter aus, dass sich der Tänzer nicht ungewöhnlich verhalten habe. Laut den Ermittlern soll er sein Telefon in den Flugmodus geschaltet haben, damit ihn niemand erreichen oder aufspüren kann.

Laut Insidern machte sich seine Frau Allison Holker (34) zunehmend Sorgen, als sie ihren Mann telefonisch nicht erreichen konnte. Das Verhalten hatte sie jedoch sehr überrascht, weil es für ihn untypisch gewesen sei. Es habe keine Probleme oder Streitigkeiten zwischen den beiden gegeben.

Getty Images Stephen "tWitch" Boss im August 2013

Getty Images Stephen "tWitch" Boss, Entertainer

Getty Images Stephen "tWitch" Boss und Allsion Holker im Dezember 2022

