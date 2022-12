Stephen "tWitch" Boss' Tod: Witwe Allison hat nichts geahnt

Allison Holker (34) befindet sich offenbar nach wie vor in einer Schockstarre. Am Dienstag musste die Profitänzerin einen schweren Verlust verkraften: Ihr Mann Stephen "tWitch" Boss nahm sich das Leben und starb im Alter von nur 40 Jahren. In einem rührenden Statement hatte sie sich bereits persönlich zum Tod ihres geliebten Partners und Vater ihrer drei gemeinsamen Kinder zu Wort gemeldet. Dennoch fällt es Allison wohl sehr schwer, die Geschehnisse zu realisieren: Sie schien damit überhaupt nicht gerechnet zu haben!

Wie TMZ unter Berufung auf Insider der Strafverfolgungsbehörden berichtet, machte Allison sich Sorgen, weil Stephen das Haus ohne jegliche Vorankündigung verlassen hatte. Außerdem sei er nicht ans Telefon gegangen, weshalb sie ihn bei der Polizei als vermisst melden wollte. Das Verhalten des DJs hatte sie sehr überrascht, weil es völlig untypisch für ihn gewesen sei – zumal es zwischen ihnen keinen Streit oder sonstige Probleme gegeben habe.

Eine andere Quelle betonte gegenüber E! News, dass Allison nach dem Tod des "The Ellen DeGeneres Show"-Stars total mitgenommen sein soll. "Es fühlt sich für sie an, als würde sie in einem Albtraum leben", erzählte der anonyme Informant.

Getty Images Stephen Boss mit Frau und Kindern

Getty Images Allison Holker und Stephen Boss im Januar 2019 in Hollywood

Getty Images Stephen "tWitch" Boss

