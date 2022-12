Stephen "tWitch" Boss hatte vor seinem Tod noch einige Pläne

Stephen "tWitch" Boss (✝40) hatte noch so viel vor... Der beliebte DJ, Entertainer und Moderator hatte sich vergangenen Dienstag das Leben genommen. Das bestätigte seine Frau Allison (34) kurz danach in der Öffentlichkeit. Das Ableben des US-Amerikaners löste in den sozialen Netzwerken eine Welle der Anteilnahme aus. Jetzt verrät ein Insider, dass Stephen berufliche Pläne für das kommende Jahr geschmiedet haben soll!

Eine Quelle behauptet nun gegenüber People, zu wissen, dass der 40-Jährige und seine Gattin "mehrere Shows, Markendeals und Projekte in der Vorproduktion für das kommende Jahr" geplant hätten. "[Stephen] war so aufgeregt über all die Projekte", fügte der Insider hinzu.

Seine große Liebe Allison hatte nach dem Tod ihres Mannes verraten: "Er war das Rückgrat unserer Familie, der beste Ehemann und Vater und eine Inspiration für seine Fans." Die Familie des Verstorbenen wolle sein Vermächtnis täglich ehren. "Stephen, wir lieben dich, wir vermissen dich und ich werde immer den letzten Tanz für dich aufheben", versprach die 34-Jährige ihm.

Getty Images Stephen "tWitch" Boss im Oktober 2020

Instagram / sir_twitch_alot Stephen "tWitch" Boss mit Frau und Kindern

Instagram / allisonholker Allison Holker und Stephen "tWitch" Boss im Juni 2022

