Thomas Markle jr. kritisiert Halbschwester Herzogin Meghan

In der Netflix-Dokuserie "Harry & Meghan" plaudern Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (38) ganz schön aus dem Nähkästchen! Nicht nur die britische Königsfamilie ist so gar nicht begeistert davon, sondern auch Meghans Familie väterlicherseits! Thomas Markle jr. (56) ist der 15 Jahre ältere Halbbruder der ehemaligen Schauspielerin. Im letzten Jahr saß er im Container der australischen Version von Promi Big Brother und bat Meghan dort noch um Vergebung für sein Verhalten. Nun zieht Thomas über die frisch erschienene Dokumentation seiner Halbschwester her.

"Es war insgeheim eine längere Version von dem schrecklichen Oprah-Interview", erklärt der 56-Jährige gegenüber New Zealand radio today. Er und seine Familie haben die mediale Aufmerksamkeit nicht gewollt, doch seine Schwester hätte gewusst, worauf sie sich einlässt. "Man erkennt seine Rechte ab, sobald man Teil der britischen Königsfamilie ist", fügt er hinzu. "Sie hat mit dieser ganzen Scharade angefangen. Ich und die Markles werden sie beenden", setzt Thomas nach. Dabei gehe es ihm nicht darum, irgendetwas von der Suits-Darstellerin zu bekommen – auch habe er kein Interesse daran, sich mit ihr zu versöhnen.

Das Einzige, was der ehemalige "Promi Big Brother"-Kandidat wolle, sei, dass seine Sicht der Geschichte erzählt wird. Seiner Meinung nach hätte die Dokumentation und auch das Interview mit Oprah Winfrey (68) im Vorjahr beide Seiten beleuchten sollen. "Um den Sachverhalt richtigzustellen", wolle er 2023 seine eigene Dokumentation herausbringen.

Getty Images Herzogin Meghan, Oktober 2019

Mirrorpix / MEGA Thomas Markle Jr., Mai 2018

JohnChapple.com / MEGA Thomas Markle Jr. im Dezember 2016

