Thomas Markle Jr. (55) muss das Big Brother-Haus verlassen. Wochenlang kämpfte der Halbbruder von Herzogin Meghan (40) in der australischen VIP-Ausgabe der Trash-Show um den Sieg. Während seiner Zeit im TV-Knast sorgte er für allerlei Schlagzeilen rund um seine berühmte Halbschwester. Zuletzt bat er unter Tränen um ein Ende des Familienstreits. Zuvor zog er jedoch noch heftig über die Duchess her. Nun wurde Thomas aus der Show gewählt!

Wie die Daily Mail berichtete, konnte der 55-Jährige seine Mitbewohner nicht von sich überzeugen. Nach einer Abstimmung am Mittwochabend hatte Thomas die meisten Stimmen gegen sich und musste sich von den übrigen Bewohnern verabschieden. Er selbst erklärte zum Abschied "[Die Show, Anm. d. Red.] gab mir die Möglichkeit, meine Seele zu reinigen. Ich habe einen versöhnlichen Brief an Meghan geschickt und er ist auf dem Postweg." Den besagten Brief schrieb er zuvor live im TV und entschuldigte sich darin für sein bisheriges Verhalten.

Ob Meghan auf den Brief reagieren wird? Bislang machte die Herzogin stets ziemlich deutlich, dass sie mit ihrem Vater und dessen Familie abgeschlossen hat. "Ich weiß, dass es sehr unreif und falsch war, und ich bereue es wirklich", zeigte sich ihr Halbbruder in der Show dennoch versöhnlich.

JohnChapple.com / MEGA Thomas Markle Jr. im Dezember 2016

Getty Images Herzogin Meghan im September 2021

MediaPunch Thomas Markle Jr. vor einem Promi-Boxkampf gegen Henry 'Nacho' Laun in Philadelphia, 2019

