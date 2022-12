Update: Wird es ernst zwischen Brad Pitt und Ines De Ramon?

Steht einer Beziehung da noch etwas im Wege? Seit einigen Wochen bandeln Brad Pitt (58) und Ines De Ramon nun schon miteinander an. Nach der Trennung von Angelina Jolie (47) waren dem Schauspieler bereits mehrere Flirts nachgesagt worden. Doch mit der Ex von Paul Wesley (40) scheint mehr zu laufen und einige Insider deuteten bereits an, dass sich zwischen den beiden etwas Ernstes entwickelt. Brad soll seine Ines nun als sein Date zu einer Filmpremiere mitgenommen haben!

Wie People berichtet, habe der Bullet Train-Darsteller seine neue Flamme mit zu der Premiere seines aktuellen Films "Babylon – Rausch der Ekstase" genommen. Dort sollen mehrere Augenzeugen die beiden Arm in Arm gesehen haben. Auch ein Insider gibt ein Update zu dem Flirt und verrät, dass Brad ganz klar in sie verschossen sei. "Ines findet Brad ziemlich süß", fügt die Quelle zudem hinzu und verrät, dass die zwei auch Silvester zusammen verbringen werden.

Was Ines wohl zu Margot Robbies (32) Kuss mit ihrer neuen Liebschaft sagt? Für den neuen Kinofilm, in dem Margot und Brad zusammen zu sehen sein werden, hat die Schauspielerin sich nämlich einen Kuss ergaunert. Der stand allerdings ursprünglich gar nicht im Drehbuch. Das hat sie gegenüber E! News selbst zugegeben. "Du möchtest doch einfach nur Brad Pitt küssen", habe der Regisseur festgestellt, als sie ihm von ihrer Kuss-Idee erzählt hatte. Margot beichtete: "Wann hätte ich sonst noch einmal die Chance bekommen, Brad Pitt zu küssen?"

Getty Images Brad Pitt bei der Premiere von "Babylon"

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Getty Images Margot Robbie und Brad Pitt

