Bewegender Grund: Darum spendete Katja Krasavice hohe Summe

Katja Krasavice (26) möchte anderen ein besseres Leben ermöglichen. Die Rapperin sorgte am Samstag bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder" für eine große Überraschung. Sie nahm am Telefon nicht nur Spenden entgegen, sondern griff für den guten Zweck auch selbst tief in die Tasche. Rund 100.000 Euro spendete sie der Hilfsorganisation. Doch warum entschied Katja sich für eine so hohe Summe?

"Es ist wichtig, dass man jeden Cent spendet, der einem möglich ist. Meine Kindheit war sehr schwierig. Ich habe sehr viel leiden müssen. Da habe ich mir auch gewünscht, dass jemand hilft", erklärte die Musikerin im Interview mit Bild. Sie wisse selbst sehr gut, wie es ist, aus ärmlichen Verhältnissen zu kommen. "Ich habe früher sehr oft geweint und gesagt: 'Mama, wann habe ich so viele schöne Sachen wie die im Fernsehen?'", erinnerte sich Katja.

Inzwischen hat sich ihr Leben um 180 Grad gewendet. Sie ist nicht nur als Sängerin erfolgreich, sondern hat auch als Unternehmerin vieles erreicht. Jetzt, wo es ihr selbst finanziell gut geht, nutze sie daher die Möglichkeit, immer wieder gerne anderen etwas Gutes zu tun. "Da kann man auch mal 100.000 Euro spenden", betonte die "Raindrops"-Interpretin.

Katja Krasavice bei "Ein Herz für Kinder" im Dezember 2022

Katja Krasavice, Dezember 2022

Katja Krasavice und Johannes B. Kerner bei "Ein Herz für Kinder"

