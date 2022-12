Katja Krasavice spendet hohe Summe bei "Ein Herz für Kinder"

Einige der "Ein Herz für Kinder"-Gäste zeigten sich besonders großzügig! Am vergangenen Samstag fand in Berlin die Gala statt, bei der wieder fleißig gespendet wurde. So nahmen unter anderem Promis wie Königin Silvia von Schweden (78), Sophia Thomalla (33) mit ihrer Mutter Simone (57) sowie Frank Thelen (47) an der Veranstaltung teil. Auch Rapperin Katja Krasavice (26) war vor Ort und spendete sogar selbst eine hohe Summe an die Hilfsorganisation!

Die "Casino"-Interpretin erschien zu der Gala in einem schicken Outfit: Sie trug ein rotes, enges Kleid, das an ihrer Bauchmitte gerafft und an der Brust mit Spitze verziert war. Das kombinierte sie mit gleichfarbigen High Heels sowie ellbogenlangen Handschuhen aus Spitze. Ihr Look war allerdings nicht das Highlight des Events: Sie verkündete im Verlauf des Abends, dass sie das Spendenkonto der Hilfsorganisation mit 100.000 Euro aus ihrer eigenen Tasche aufgestockt hat!

Steckt hinter Katjas Großzügigkeit etwa der Gedanke an ihre eigene, schwierige Kindheit dahinter? "Ich wurde in der Schule mega ausgegrenzt. Dann habe ich meinen Bruder verloren. Der hat sich das Leben genommen. Dann habe ich noch einen Bruder verloren, weil er Krebs hatte", hatte die gebürtige Tschechin 2018 in der Show Promi Big Brother ausgepackt. Die Beauty musste allerdings nicht nur diese Rückschläge verkraften – auch ihre Mutter zeigte sich ihr gegenüber sehr kalt, ihr Vater war alkoholsüchtig und aggressiv.

Getty Images Johannes B. Kerner und Königin Silvia von Schweden, "Ein Herz für Kinder"-Gala

Getty Images Katja Krasavice und Johannes B. Kerner bei "Ein Herz für Kinder"

Getty Images Katja Krasavice im Mai 2022

