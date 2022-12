Die Kinder von Christian Bale schauen seine Filme nicht

Christian Bale (48) zählt zu den erfolgreichsten Schauspielern der Welt! Der gebürtige Brite stand beispielsweise bereits für Streifen wie "The Dark Knight", "Thor: Love and Thunder" oder auch "American Hustle" vor der Kamera. Zudem wurde er für sein schauspielerisches Talent schon mit einem Oscar geehrt. Der Hottie hat zwar Millionen von Fans auf der ganzen Welt – doch in den eigenen vier Wänden werden seine Projekte wohl weitaus weniger geschätzt: Christians Kinder Emmeline (17) und Joseph (8) schauen seine Filme nämlich nicht...

Gegenüber People erklärte Christian jetzt, dass seine zwei Kids seine Filme bisher nur sehr selten bis gar nicht gesehen hätten. "Ich bin mir nicht sicher, ob Kinder es wirklich genießen können, ihren Vater in einem Film zu sehen – immerhin bin ich ihr Papa", vermutete der 48-Jährige und wünschte sich zudem: "Ich hoffe, dass sie diese Filme in den kommenden Jahren zu schätzen lernen – auch wenn sie es jetzt noch nicht tun."

Trotzdem haben Emmeline und Joseph in Sachen Karriere doch den einen oder anderen Einfluss auf ihren berühmten Vater. "Sie haben mich zum Beispiel ermutigt, 'Thor: Love and Thunder' zu machen", erinnerte sich Christian und fügte hinzu: "Sie wollten das wirklich – und es hat mir Spaß gemacht, also weiß ich es zu schätzen, dass sie mich gebeten haben, den Film zu machen."

ActionPress/Interfoto USA/SIPA Christian Bale, Schauspieler

Getty Images Christian Bale bei einer Premiere in Hollywood, 2019

Getty Images Christian Bale, Schauspieler

