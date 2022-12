Im Partnerlook: Briten-Royals strahlen bei Weihnachtskonzert

Die britischen Royals genießen die Weihnachtszeit! Am Donnerstag fand in der Westminster Abbey das alljährliche "Royal Carols: Together at Christmas"-Konzert statt. An dem Event nahmen auch Prinz William (40) und seine Familie teil – und die warf sich dafür mächtig in Schale! Besonders Prinzessin Kate (40) und Tochter Charlotte (7) begeisterten bei der Veranstaltung: Die beiden trugen weinrote Mäntel im Partnerlook. Aber auch die männlichen Mitglieder der Royal Family strahlten im feinen Zwirn.

