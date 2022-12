Kylie Jenner erscheint im engen Lack-Kleid auf Familienfeier

Ob Kylie Jenner (25) hier das passende Outfit gewählt hat? Besonders im Netz präsentiert sich die Unternehmerin immer wieder in Looks, die bei ihren Fans Fragezeichen hinterlassen. Auf dem roten Teppich hingegen zeigt sie sich meist stilsicher, wenn auch hin und wieder in experimenteller Kleiderwahl. Nun war die 25-Jährige zu einem besonderen Familienfest unterwegs, aber ihr Aussehen war trotzdem gewagt: Kylie erschien in einem heißen Lack-Kleid.

Samstagabend war Kylie zusammen mit ihrer Schwester Kendall Jenner (27) auf der Bar Mitzwa ihres Neffen Mason Disick (13) zu Gast. Dabei wurde sie in einem hautengen schwarzen Kleid fotografiert. Das Kleid schien fast vollständig aus Lack zu bestehen. Dazu kombinierte der Realitystar ebenfalls schwarze Lackstiefel und eine Sonnenbrille. Es bleibt die Frage, ob dieses gewagte Outfit für die Feier ihres Neffen die richtige Wahl gewesen ist. Ihre Schwester hatte allerdings einen ganz ähnlichen Look: Sie trug ein mit eleganter Spitze besetztes schwarzes Kleid.

Kurz zuvor wurden Kylie und Kendall zusammen auf einer Party gesichtet. Während Kylie auf der Weihnachtsfeier des DJs Zack Bia das gleiche Outfit wie später auf der Familienfeier trug, schien sich ihre Schwester noch einmal umgezogen zu haben. Kendall erschien dort in einem kurzen silbernen Kleidchen.

Backgrid Kylie und Kendall Jenner in Los Angeles 2022

Backgrid Kendall Jenner, 2022

Backgrid Kylie und Kendall Jenner

