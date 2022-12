Nach Scheidung: Gisele Bündchen gönnt sich Auszeit mit Kids

Verlangt die Scheidung Gisele Bündchen (42) doch mehr ab als gedacht? Das Model war 13 Jahre mit dem Footballstar Tom Brady (45) verheiratet gewesen, bevor dieses Jahr Gerüchte aufkamen, dass sie sich in einer Ehekrise befinden sollen. Im Oktober bestätigte das ehemalige Traumpaar dann, dass es sich scheiden lässt. Jetzt lädt das Supermodel in einem Urlaub mit seinen Kindern die Energie auf.

Auf Instagram teilte die Zweifachmama eine Reihe an Bildern von ihrem Aufenthalt in ihrem Heimatland Brasilien. Zu sehen ist unter anderem, wie die 42-Jährige mit ihrer Tochter Vivian (10) kuschelt, wie die Kids planschen oder wie Gisele am Meer meditiert. Dazu schreibt der ehemalige Victoria's Secret- Engel: "Mit meinen Kleinen im Land meines Herzens auftanken."

Die Ex-Eheleute ziehen für ihre Kids auch weiterhin an einem Strang. Zum 13. Geburtstag ihres Sohnes Benjamin (13) gratulierte der Sportler ihm vor einigen Tagen öffentlich im Netz. Gisele kommentierte das Bild mit einem roten Herz-Emoji.

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihrer Tochter Vivian, 2022

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Model

MEGA Gisele Bündchen mit ihrer Tochter Vivian Lake und ihrem Sohn Benjamin Rein

