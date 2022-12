Nach Turtelpics: Verrrät Lena Schiwiora, wer ihr Neuer ist?

Wird Lena Schiwiora (26) ihren Liebsten noch vorstellen? Die Fans der einstigen Temptation Island-Kandidatin witterten schon im November, dass die blonde Schönheit ihren Traumurlaub in Mexiko nicht alleine verbringt. Doch erst jetzt machte die Beauty ihre neue Liebe offiziell: Auf süßen Fotos turtelt sie liebevoll mit einem tätowierten Unbekannten. Doch wird es bei den Bildern bleiben? Promiflash verriet Lena jetzt, ob sie ihren Fans bald noch mehr von ihrem Neuen zeigt.

Bislang habe sie sich in dieser Sache noch nicht entschieden, gibt Lena im Gespräch mit Promiflash zu: "Das weiß ich noch nicht. Sag niemals nie. Aktuell genieße ich es, mein Glück privat zu halten." Und das hat einen guten Grund – schließlich gebe es nicht nur positive Rückmeldung auf eine neue Beziehung. "Es gibt nämlich Menschen, die es einem nicht gönnen und es kaputtmachen wollen", klagte sie ihr Leid.

Dass nun alle Welt weiß, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt, sei dennoch die richtige Entscheidung gewesen: "Er hat sich sehr darüber gefreut. Ich habe ihn mit der Bekanntmachung überrascht." Auch mit ihrem Job in der Öffentlichkeit komme ihr Liebster gut zurecht: "So hat er mich kennengelernt. Er wusste, worauf er sich einlässt."

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora und ihr Freund im Dezember 2022

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora, Influencerin

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora und ihr Freund im Dezember 2022

