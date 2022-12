Knutschaufnahmen: Lena Schiwiora zeigt ihren neuen Freund!

Lena Schiwiora (26) lässt den Vorhang fallen. Die einstige Temptation Island-Teilnehmerin und ihr Verlobter Robin Riebling gaben im vergangenen März ihre Trennung bekannt. Seitdem wird das Liebesleben der Blondine von ihren Fans aufmerksam im Auge behalten – zu Recht: Seit Sommer vermutet man, dass die Beauty bereits wieder vergeben ist. Das bestätigte Lena nun offiziell und zeigte ihren Neuen sogar im Netz!

In ihrer Instagram-Story teilte die TV-Bekanntheit ihr Liebesglück endlich mit ihrer Community. "Ja, es gibt einen Mann an meiner Seite! Ich bin sehr glücklich darüber", gab die 26-Jährige zu. Wie happy sie tatsächlich ist, verdeutlichte sie mit einem Video: Die Aufnahme zeigt Lena in einem neongrünen Bikini auf einem Beckenrand eines Pools sitzen. Vor ihr steht ein tätowierter, unbekannter Mann im Wasser, der seinen Kopf auf der Brust der Beauty abgelegt hat und die Kuscheleinheit sichtlich genießt. Danach begibt sich die Influencerin zu ihrem neuen Freund in Wasser und gibt ihrem Liebsten einen innigen Kuss auf den Mund.

Damit ist Lenas Wunsch offenbar in Erfüllung gegangen: Sie hatte sich noch im Frühjahr über ihr Single-Leben beklagt. "Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich gerne single bin", hatte sie ihren Fans in ihrer Instagram-Story mitgeteilt und sogar ihre Ansprüche an ihren zukünftigen Mann klargestellt: "Ein Partner, der 100 Prozent ehrlich, respektvoll und loyal ist. Der sich nicht von anderen Frauen blenden lässt."

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora und ihr Freund im Dezember 2022

Instagram / robin_riebling Robin Riebling und Lena Schiwiora, "Prominent getrennt"-Stars

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora und ihr Freund im Dezember 2022

