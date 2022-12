Anna-Maria Ferchichi will zu Weihnachten Ugly-Sweater tragen

Das wird bestimmt ein besonderes Weihnachts-Outfit. Anna-Maria Ferchichi (41) und ihr Mann Bushido (44) waren am Montag noch Weihnachtsgeschenke shoppen. Anna-Maria nahm ihre Follower dabei mit und zeigte ihnen, was sie für die Kinder eingekauft hatten. Als alle Geschenke vollständig beschafft waren, erläuterte sie den Plan für die Outfits des Weihnachtsfestes. Dieses Jahr wird sich in der Ferchichi-Familie wohl nicht schick gemacht!

Anna-Maria, Bushido und ihre acht Kinder werden in diesem Jahr nicht die feinen Kleider aus dem Schrank holen. "Also wir haben uns für superhässliche Weihnachtspullis entschieden", erzählte die Brünette schmunzelnd in ihrer Instagram-Story. "Ich habe keine Lust auf schick dieses Jahr, weil wir draußen feiern", klärte sie ihre Follower auf. Der Plan sei wohl, bis spät in die Nacht im Freien zusammenzusitzen. Um die Kälte auszuhalten, müssen dann eben Ugly-Christmas-Sweater herhalten – für die ganze Familie von Groß bis Klein.

Im vergangenen Jahr hat sich die 41-Jährige wohl weniger Gedanken um ihren Weihnachtslook gemacht. Anna-Marias Drillinge waren zu dem Zeitpunkt frisch zur Welt gekommen und mussten natürlich im weihnachtlichen Kuschel-Look präsentiert werden.

Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

Anna-Maria Ferchichi und Bushido in Prag im Juli 2022

Anna-Maria Ferchichi mit zwei ihrer Töchter

