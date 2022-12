Fünf Jahre: Jack Johnson erwirkt Verfügung gegen einen Fan

Jack Johnson (47) kann jetzt erst mal aufatmen. Bereits seit Jahren begleitet den Musiker in seinem Alltag die Angst um seine Sicherheit. Aber warum? Der "Do You Remember"-Interpret wird von einer Stalkerin geplagt. Um dem Albtraum ein Ende zu setzten, beantragte der Sänger daher vor zwei Monaten eine einstweilige Verfügung gegen den übermütigen Fan. Wie nun bekannt wurde, konnte Jack eine fünfjährige Schutzanordnung erwirken.

Laut Berichten von TMZ habe die Anhörung am bereits am vergangenen Donnerstag in Los Angeles stattgefunden. Der Musiker sei bei dem Prozess nicht persönlich erschienen, habe sich jedoch telefonisch zuschalten lassen. So habe er ausgesagt, dass die Frau ihn bereits seit mehreren Jahren verfolge und ihm gegenüber in der Vergangenheit sogar handgreiflich geworden sei. Nach seinen Aussagen sprach das Gericht eine einstweilige Verfügung über fünf Jahre aus. In dieser Zeit dürfe sich die Angeklagte sowohl Jack und seiner Frau als auch seinem Sohn nicht mehr nähern.

Doch nicht nur der Sänger hat mit einem Stalker zu kämpfen. Auch die Schauspielerin Ashley Benson (33) wird von einem Fan belästigt. Erst vor wenigen Tagen beantragte die Pretty Little Liars-Darstellerin ein gerichtliches Kontaktverbot gegen den 20-jährigen Mann. Wann das Urteil in dem Prozess gesprochen wird, ist noch unklar.

Anzeige

Getty Images Jack Johnson im Jahr 2003

Anzeige

Getty Images Jack Johnson mit seiner Ehefrau Kim

Anzeige

Getty Images Ashley Benson, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de