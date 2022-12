Geschieden: So schön war Mats und Cathy Hummels' Lovestory!

Mats (34) und Cathy Hummels (34) sind nun endgültig geschiedene Leute. Um den Kicker und die Kampf der Realitystars-Moderatorin kursierten schon seit vielen Monaten Krisengerüchte – der Sportler wurde außerdem immer wieder beim Turteln mit jungen Frauen erwischt. Vor wenigen Wochen bestätigte die Influencerin dann das Ende ihrer Ehe. Am Montag wurde die Nachricht bekannt, dass die Scheidung nun durch ist. Dabei fing die Liebesgeschichte von Mats und Cathy so schön an...

Der Fußballer und seine Jugendliebe lernten sich im süßen Alter von 18 Jahren kennen – daraufhin verliebten die zwei sich Hals über Kopf ineinander. 2014, sieben Jahre später, machte Mats seiner Traumfrau dann einen romantischen Antrag in der Silvesternacht. Nach ihrer Märchenhochzeit krönte ihr Sohnemann Ludwig Hummels (4) 2018 dann das Liebesglück. Immer wieder hatte das Ehepaar sich total verliebt gezeigt – bis ihre Liebe irgendwann wohl erlosch.

Mats und Cathy scheint es aber wichtig zu sein, auch nach ihrer Scheidung ein gutes Verhältnis zu haben. "Wir blicken zurück und erinnern uns an unsere gemeinsame Zeit als Paar. Jetzt sind wir geschieden, aber sind optimistisch, als Eltern und Freunde eine gemeinsame Zukunft zu haben", hatte Cathy auf Instagram gepostet.

