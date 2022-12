Klartext: So geht es Coupleontour-Ina nach Schlaganfall

Ina von Coupleontour meldet sich mal wieder bei ihren Fans! Die Influencerin musste in diesem Sommer einen schlimmen Rückschlag verkraften: Denn während ihre Frau das gemeinsame Kind erwartete, erlitt die Blondine einen Schlaganfall. Von dem erholte sich Ina zwar überraschend schnell – trotzdem verpasste sie eine Menge mit ihrer kleinen Familie. Jetzt gab sie ihren Followern mal wieder ein Update.

Bei einem Q&A auf Instagram erkundigte sich nun ein Fan nach Inas befinden – und die meldete sich daraufhin selbst zu Wort: "Mir geht's ganz okay. Ich bin nur manchmal über die verlorene Zeit traurig. Ich wäre so gern bei meiner kleinen Familie." Gerade die Vorweihnachtszeit habe einen besonderen Platz in ihrem Herzen: "Ich habe als Kind zu jeder Jahreszeit immer Weihnachtslieder gesungen."

Sie habe durch den Aufenthalt im Krankenhaus einen richtigen kleinen Jetlag erlebt. "Es ist komisch, dass gerade noch Sommer war und nun das Jahr bald zu Ende sein wird", schilderte Ina ihre Gefühlslage. Es sei schwierig für sie, damit zurechtzukommen.

Instagram / coupleontour Coupleontour Nessi und Ina mit ihrem Baby im November 2022

Instagram / inaontourx Coupleontour-Ina, Webstar

Instagram / nessiontourx Coupleontour-Ina und Nessi

