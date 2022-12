Komisch? Das ist Blake Shelton und Gwens Weihnachtstradition

Das kommt bei ihnen also auf den Tisch! Nach jahrelanger Freundschaft entwickelten sich ernsthafte Gefühle bei Gwen Stefani (53) und Blake Shelton (46). Die Musiker gaben sich im Jahr 2021 schließlich bei einer romantischen Zeremonie das Jawort. Schon jetzt haben sie ihre eigenen kleinen Traditionen – auch zu Weihnachten. Blake verriet nun, was er und Gwen an den Feiertagen immer essen!

Damit haben die Fans der Sänger wohl nicht gerechnet. Wie Blake in der "Jennifer Hudson Show" erzählt, scheint er diese Dinner-Idee selbst etwas komisch zu finden. "Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, weil ich das vorher auch nicht kannte, aber man nennt das Timpano Pasta Dome", erklärte der 46-Jährige. Dabei werden verschiedene Pastagerichte aufeinandergestapelt. Von Tomatensauce bis hin zu Pasta Alfredo ist wohl alles drin: "Und dann noch etwas Käse drauf", führte er amüsiert aus.

Auch wenn dies für den ein oder anderen nicht appetitlich klingt, versichert Blake: "Es ist himmlisch, es ist so gut." So wie der "Mine Would Be You"-Interpret von dem Gericht schwärmt, schwärmt er auch von seiner Frau Gwen und ihren Kindern. Zuletzt offenbarte er, dass er für die Kids sogar seinen Job als The Voice-Coach aufgibt.

Getty Images Blake Shelton bei der Pre-Grammy Party in Hollywood, 2020

ActionPress Blake Shelton und Gwen Stefani, Sänger

Instagram / gwenstefani Blake Shelton mit Kingston und Zuma

