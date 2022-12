Kurz nach Trennung: Stefan Mross feiert eine Märchenhochzeit

Heiratet er jetzt schon wieder? Stefan Mross (47) ist vor allem bekannt durch seine Moderation der ARD-Sendung "Immer wieder sonntags". Seit 2006 war der Schlagersänger bereits dreimal verheiratet gewesen. Die Trennung von seiner letzten Ehefrau Anna-Carina Woitschack (30) gab er erst im November bekannt. Doch offensichtlich kann es ihm nicht schnell genug gehen: Denn in der vergangenen Woche trat Stefan mit Schauspielerin Janine Kunze (48) vor den Traualtar.

Zunächst wurde die Liebe von Janine zu Stefan wohl nicht erwidert, aber nach einiger Zeit ließ sie sich doch auf den Moderator ein. Es war ein Happy End wie im Bilderbuch, als das frischverliebte Paar eine rauschende Märchenhochzeit feierte – und das weniger als einen Monat nach Stefans Trennung von Noch-Ehefrau Anna-Carina. Klingt wie in einem Märchen? Ist es auch! Das ganze Spektakel ist heute Abend auf Sat.1 in "Die Comedy Märchenstunde" zu sehen. In der Sendung verliebt sich Franz alias Stefan, der ältere Sohn des Schneiders, in Cordula alias Janine, eine gewiefte Wirtin.

An der Seite der beiden Bekanntheiten spielen noch zahlreiche weitere Promis. Özcan Cosar (41) beispielsweise verkörpert Hans – Franzs jüngeren Bruder. Die gesamte Geschichte wird erzählt und begleitet durch den Impro-Direktor, Schlagerstar Patrick Lindner (62).

Sat.1 Stefan Mross, Mirja Boes und Janine Kunze bei "Die Comedy Märchenstunde"

ActionPress Janine Kunze bei der Aufzeichnung der NDR-Talkshow "Tietjen und Bommes" im NDR-Studio 2019

Sat.1 Janine Kunze und Özcan Cosar in "Die Comedy Märchenstunde"

